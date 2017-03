’Uitspraken over loket in Enkhuizen voorbarig’

ENKHUIZEN - WerkSaam kan zich niet vinden in de uitspraak van wethouder Marcel Olierook dat zijn gemeente Enkhuizen een eigen loket krijgt. Bestuursvoorzitter Judith de Jong noemt de uitspraak ’voorbarig’.

Door Tanja Koopen - 1-3-2017, 20:59 (Update 1-3-2017, 20:59)

Aanleiding voor de uitspraak over een Enkhuizer loket is de motie van de gemeenteraad van Enkhuizen, die begin deze maand het budget van 1,2 miljoen voor 2018 voor WerkSaam verbond aan een lokaal loket. De Jong onderstreept overigens dat volgens het bestuur van WerkSaam hier nooit afspraken over zijn gemaakt met Enkhuizen....