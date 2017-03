Op adem komen in Huisje Bloem in Bovenkarspel

Foto Theo Groot Lydia Hagoort in Huisje Bloem: ’Dit is wat ik wil: mensen helpen”.

BOVENKARSPEL - Wie heeft een beetje zorg nodig, wil er even uit, vertroeteld of verzorgd worden, een andere omgeving, andere gedachten? Die kan vanaf dit weekeinde terecht in het vakantiehuisje van Stichting Huisje Bloem in Bovenkarspel.

Door Tanja Koopen - 1-3-2017, 20:50 (Update 1-3-2017, 20:50)

Lydia Hagoort (63) is tevreden over het eindresultaat. De bollenschuur achter haar woning aan de Broekerhavenweg is omgetoverd in een klein paleis. Met hulp van velen is het een comfortabele vakantiewoning geworden, met centraal een ruim bed met rode sprei, een bank, luxe badkamer en terras...