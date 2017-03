Hoorn wil uitspraak rechter over tekst op rotondebusje

Foto Holland Media Combinatie De Peugeotbus op de turborotonde.

HOORN - De gemeente Hoorn daagt garage Tensen en het reclamebedrijf C&W voor de rechter vanwege de reclametekst op het klassieke busje op de turborotonde. De tekst op de Peugeotbus moet er wat Hoorn betreft af.

Door Jaap Stiemer j.stiemer@hollandmediacombinatie.nl - 1-3-2017, 20:18 (Update 1-3-2017, 20:38)

De C&W Groep is het bedrijf dat in Hoorn de ’adoptie’ van rotondes regelt. Bedrijven kunnen via C&W reclamebordjes op de rotondes in Hoorn laten plaatsen. In ruil voor de reclame wordt het onderhoud van de beplanting op de rotondes geregeld.

Op de turborotonde werd gekozen voor...