Publiceren rapportcijfers Oscar Romero op website blijft onbestraft

HOORN - Degene die ervoor zorgde dat de rapportcijfers van 123 leerlingen van het Hoornse Oscar Romero op straat kwamen te liggen, kan niet worden vervolgd voor zijn daad.

Door Jeroen Haarsma - 1-3-2017, 16:30 (Update 1-3-2017, 17:32)

Het Tabor College - waarvan het Oscar Romero deelt uitmaakt - was vastbesloten aangifte te doen, nadat iemand de persoonlijke informatie op een site plaatste. Bestuursvoorzitter Hans Nijdeken van Tabor kwam op het politiebureau in Grootebroek echter bedrogen uit: aangifte doen was niet mogelijk.

,,Er is blijkbaar geen sprake van cybercrime. Na wat telefoontjes...