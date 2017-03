Oudste nog rijdende locomotief vanaf 1 juli in bedrijf tussen Hoorn en Medemblik

Foto Erik Sallevelt Luud Albers uit Heiloo monteert bronzen nummerplaten op stoomlocomotief NS6513

HOORN - Met het monteren van bronzen nummerplaten op stoomlocomotief NS6513 is een mijlpaal bereikt in de restauratie van deze loc van de Museumstoomtram Hoorn-Medemblik. Tien jaar hebben vrijwilligers er aan gewerkt om de machine in rijdende staat op de rails terug te brengen. Op 1 juli wordt hij in bedrijf gesteld, op de lijn tussen Hoorn en Medemblik, die toevallig in hetzelfde jaar is geopend als het bouwjaar van de locomotief: 1887. De 6513 is dan de oudste nog rijdende locomotief van Nederland.

