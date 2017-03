Molen Windpostcoderoos besteld

SPANBROEK - De windturbine van de Windpostcoderoos in Andijk gaat in bestelling. ,,We staan op het punt de offerte de deur uit te doen’’, zegt Maarten Deutekom.

Door Coen van de Luytgaarden - 1-3-2017, 14:38 (Update 1-3-2017, 14:38)

Hij is accountmanager bij Wind Energy Solutions (WES) in Spanbroek. Samen met Gerard Roos heeft Deutekom Windpostcoderoos opgericht met als doel de oude Lagerwey windturbine aan de Gedeputeerde Laanweg bij Andijk te vervangen. Bijzonder aan dit project is dat directe omwonenden in het postcodegebied kunnen profiteren van de energieopbrengst. Deze opzet is vergelijkbaar met zonne-energie waarbij bewoners groepsgewijs kunnen aanhaken en structureel besparen op hun energierekening. Windpostcoderoos is echter de eerste in Nederland die ditzelfde principe met een windmolen toepast en met succes, want tijdens de informatieavonden raken steeds meer mensen geïnteresseerd en op dit moment is al zestig procent ingestapt. De stilstaande Lagerwey in Andijk maakt plaats voor de WES 50. Die is even groot, maar door technische vooruitgang is de opbrengst fors hoger. De WES 50 (zie foto) wordt volledig geassambleerd bij een bedrijf in Wieringerwerf. Er zijn nog vier informatiebijeenkomsten, te beginnen vanavond in het Vereenigingsgebouw te Bovenkarspel. Meer informatie is te vinden op: www.windpostcoderoos.nl