Reclamescherm definitief weg van Oostereiland

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE / Eric Molenaar Na het scherm wordt ook het frame van de gevel gehaald.

HOORN - Na vierenhalf jaar is het omstreden reclamescherm op het Oostereiland definitief verdwenen.

Door Eric Molenaar - 1-3-2017, 11:09 (Update 1-3-2017, 11:11)

De gemeente Hoorn, die het heeft gekocht van de eigenaren (Cinema Oostereiland en het Museum van de Twintigste Eeuw), liet het woensdagmorgen verwijderen. Het ledscherm zal mogelijk worden geveild. ,,Dat moeten we nog bekijken’’, zei wethouder Judith de Jong, die persoonlijk langskwam om te kijken hoe het werk vorderde. De gemeente gaat de betrokkenen uitnodigen voor koffie met gebak om de goede afloop te vieren.

Het ledscherm van twee bij drie meter werd in september 2012 aan de muur van de voormalige gevangenis gehangen. Cinema en museum hadden hier van de gemeente toestemming voor, maar de Vereniging van Eigenaren van de appartementen achter de gevel wist van niets en maakte bezwaar. Net als de overburen, die klaagden over lichthinder. Na lang onderhandelen heeft het nieuwe college van B en W als compromis bereikt dat het scherm door de gemeente wordt overgenomen. Binnenkort wordt hiervoor in de plaats een reclamebord opgehangen. Ook komen aan de kiosk voor de brug naar het Oostereiland vier posterhouders waarvan het filmhuis en het museum gebruik kunnen maken.

,,Het was het eerste dossier dat ik op mijn bord kreeg als wethouder’’, zei Judith de Jong. ,,Ik ben blij dat we er samen met de bewoners en de eigenaren van het scherm uiteindelijk uitgekomen zijn en dat het is gelukt een nieuwe manier van presentatie te organiseren. Wat er nu komt heeft mooie letters in de stijl van het monument en geeft geen lichtoverlast.’’