Opluchting overheerst na verkoop pand Broekerhavenweg

Foto Theo Groot Het pand aan de Broekerhavenweg: de vlag uit.

BOVENKARSPEL - Hij heeft nog steeds gemengde gevoelens over de gang van zaken, maar bij Jos Dekker overheerst nu de opluchting. Zijn woning aan de Broekerhavenweg die, vanwege problemen over de grondwaterverontreiniging, dreigde te verkrotten, is verkocht.

Door Tanja Koopen - 28-2-2017, 17:58 (Update 28-2-2017, 17:59)

De vlag hangt sinds deze week letterlijk uit aan de Broekerhavenweg 208, op het pand dat behoorlijk verpauperde. Niet alleen voor Jos en Joke Dekker, ook voor de omwonenden. ,,Het was toch verschrikkelijk, hoe het er bij stond?! Het was nog net geen bouwval en...