Action komt naar Koperwiekplein, maar Action weet het zelf nog niet

ENKHUIZEN - Dat winkelketen Action naar het Koperwiekplein verhuist staat honderd procent vast, zo laat een van de ondernemers van het winkelcentrum anoniem weten. Alleen Action zelf lijkt nog van niets te weten.

Door Tanja Koopen - 28-2-2017, 17:52 (Update 28-2-2017, 18:04)

Het is al maanden het gesprek van de dag: de prijsvechter vertrekt uit de te krap bemeten winkel in de binnenstad en komt naar winkelcentrum het Koperwiekplein in de nieuwbouw. Plek zat daar: de kapper is vertrokken, de breiwinkel heeft per 1 januari weer voor het bestaan op de...