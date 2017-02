Pinautomaat total loss

WERVERSHOOF - Wervershoof krijgt een nieuwe unit met geldautomaten van de Rabobank. Op 9 februari werd ’s nachts een van de oude automaten opgeblazen. De complete unit is inmiddels weggehaald. ,,Die was total loss’’, meldt een woordvoerster van de Rabobank.

Voorlopig zijn de nieuwe geldautomaten er nog lang niet. Er zit een levertijd van vier maanden op de unit. Wervershovers kunnen in hun eigen dorp geld pinnen binnen bij de Hema. De dichtstbijzijnde buitenautomaten zijn te vinden in Medemblik, Hoogkarspel, Midwoud of Andijk.