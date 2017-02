Hardlopers zigzag door hartje Hoorn

Google Maps/Afstandmeten.nl/HMC De route waarlangs de lopers van de halve marathon hartje Hoorn zullen doorkruisen.

HOORN - Aan de Nadine OK Run wordt dit jaar een halve marathon gekoppeld. Dat gebeurt eenmalig en voor een beperkt aantal van circa 200 personen. Op uitnodiging van de gemeente Hoorn heeft de organisatie van de Nadine OK Run besloten het normale parcours - tien kilometer - bij de Hulk te verlengen met een lus rond de Hoornse binnenstad. De lopers gaan, over een route van ruim zeven kilometer, zigzaggend door het havenkwartier en de binnenstad van Hoorn.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 28-2-2017, 19:00 (Update 28-2-2017, 19:00)

Het idee voor...