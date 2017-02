Sloop kademuur eerste werk aan Broekerhaven

Foto Theo Groot Het werk bij De Kolk is begonnen met de sloop van de buitenste kademuur van gewapend beton.

BOVENKARSPEL - Met een flink geratel werkt de grote beitel van de sloophamer zich door het gewapend beton van de kademuur. Het herstel van de kade van De Kolk in Bovenkarspel is daadwerkelijk begonnen. In mei moet het karwei geklaard zijn en kunnen de ongeveer vijftig boten van watersportvereniging De Broekerhaven weer terug naar hun vaste ligplaats in De Kolk.

Door Theo Groot - 28-2-2017, 17:19 (Update 28-2-2017, 17:19)

Zowel de nieuwe als de er achterliggende oude kademuur worden verwijderd en vervangen door een stalen damwand, zoals ook al bij het...