Pastoor Eugène Jongerden vertrekt naar Amstelveen

HOORN - Pastoor Eugène Jongerden van de Matteusparochie (Hoorn, Zwaag, Blokker, Oosterblokker en Westwoud) gaat West-Friesland verlaten. Hij wordt de nieuwe pastoor van Amstelveen, Bovenkerk en Ouderkerk aan den Amstel. Over zijn opvolging is nog niets bekend.

Door Connie Vertegaal - 28-2-2017, 18:00 (Update 28-2-2017, 18:00)

Jongerden werkt ruim dertien jaar in Hoorn. Hij is vorig jaar al door de bisschop benaderd voor de andere post en heeft even de tijd genomen om over een overstap na te denken. ,,En ik heb dus ja gezegd. Het is in de katholieke kerk...