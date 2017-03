Tijden van hosanna op het Hof van Hoorn

Foto HOLLAND MEDIA COMBINATIE Melissa Veeken van Jysk prijst een kussen aan.

HOORN - Aan het Hof van Hoorn kleven nog steeds vooroordelen als ongezellig, pompeus en leegstand. De realiteit is anders. De woonboulevard is een consumententrekker van Hoorn en toont de laatste jaren een enorme groei. En ja, het is er ook best gezellig.

Door Jeroen Haarsma - 1-3-2017, 7:00 (Update 1-3-2017, 7:18)

Ezra Jumelet leunt tevreden op de toonbank. Hij is de manager van Kwantum en zit met zijn zaak vol in het zicht. Wie het Hof van Hoorn op rijdt, ziet zijn woonartikelenzaak meteen. Dat de winkels op het Hof...