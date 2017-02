Jaloerse Hoornaar met losse handjes toont berouw na slaan vrouw

ALKMAAR/HOORN - „Alles klopt. Ik beken alles”, zei Robert O. (33) uit Hoorn dinsdag bij de politierechter over de aangifte van zijn vrouw. O. was volgens de aangeefster heel jaloers, als hij gedronken had. Zeker als hij ook nog cocaïne gebruikt had.

28-2-2017

Op 24 september was hij wezen stappen met vrienden. Hij kwam ’s nachts dronken thuis. Zijn vrouw lag te slapen. Ze werd wakker door vuistslagen van O. Ook uitte hij bedreigingen. De man zei dat hij een berichtje van een...