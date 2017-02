Veel vertraging op A7 door ongeval bij Purmerend

ANP

PURMEREND - Het verkeer op de A7 richting Amsterdam kreeg dinsdagochtend met veel vertraging te maken. Dit werd veroorzaakt door een ongeval bij Purmerend Noord.

Details over het ongeval zijn niet bekend, wel weet de ANWB te melden dat de weg inmiddels weer geheel vrijgegeven is. Voor het verkeer naar Amsterdam was het kwaad echter al geschied. Op zeker moment was er sprake van een vertraging van anderhalf uur, inmiddels is dat gezakt naar een uur.