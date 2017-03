Motie Drechterland voor belang regionale krant

HOOGKARSPEL - De lokale democratie is er mee gediend dat het doen en laten van de politiek kritisch wordt gevolgd door de regionale krant. Daarom wil de raad van Drechterland met een motie de plannen voor verregaande reorganisatie bij deze regionale krant afraden.

Door Martin menger - 1-3-2017, 7:45 (Update 1-3-2017, 7:45)

De fractie van Progressief Drechterland haakte met de motie in op de plannen van Telegraaf Media Groep om op de regionale dagbladen te bezuinigen. Dat raakt wel degelijk het belang van de gemeente en de lokale democratie, aldus raadslid Jeroen Broeders.

,,Juist in een tijd waarin sommige wereldleiders het nieuws naar hun hand willen zetten, moet er ook een vorm van kritische journalistiek zijn. Wij vinden als raad de inspraak en participatie door Drechterlanders heel belangrijk. Dus moeten ze ook op de hoogte kunnen blijven van wat zich hier afspeelt.”

Daar komt volgens PDL bij dat inwoners van Drechterland via het NHD eenvoudig aan de weet kunnen komen welke belangrijke zaken er spelen in de dorpen van de plattelandsgemeente. ,,Vervolgens kunnen zij daar hun invloed op uitoefenen”, aldus Broeders.

Wat zijn fractie betreft dreigt het voorgenomen ontslag van een kwart van de redactie ernstig afbreuk te doen aan de kwaliteit van de berichtgeving. En die lokale democratie, die heeft in de ogen van Broeders nu eenmaal een kritisch oog van onafhankelijke en vakkundige journalisten hard nodig.

Maandagavond werd duidelijk dat een zeer grote meerderheid de motie steunde. ,,De vrije nieuwsgaring komt onder druk te staan”, aldus Jaap Klasen (VVD), ,,daarom staan wij voor deze keer achter de motie.”

Bij Gemeente Belangen Drechterland kwam de vraag naar voren of de raad ook een motie zou hebben aangenomen wanneer het om ontwikkelingen hij een ander bedrijf zou gaan. ,,Dit is echter een bijzonder geval, en daarom steunen wij deze motie met dit signaal”, was het argument.

Alleen de Senioren Partij Drechterland (SPD) stemde tegen, omdat het hier om een zaak gaat die de gemeenteraad niet direct aangaat.

Burgemeester Michiel Pijl beloofde de boodschap ook duidelijk te zullen uitdragen. Dit omdat de motie aansluit bij het opinie-artikel (,,Zonder krant hebben we een probleem”) dat eerder van zijn hand is verschenen over de voorgenomen veranderingen. ,,Dit is een goed signaal en het college staat er helemaal achter.”