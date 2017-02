Blanco cheque snel van tafel

HOOGKARSPEL - Het is niet de bedoeling dat de gemeenteraad van Drechterland klakkeloos de knip trekt voor de eigen organisatie, zonder dat er duidelijk plan voor handen is. Met die reden heeft de raad maandagavond een duidelijk ’nee’ laten horen in de richting van de gemeenschappelijke regeling.

28-2-2017

Het gaat dan om de gemeenschappelijke ambtelijke organisatie van Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland, oftewel de SED. Eerder werd bekend dat de colleges vinden dat er 1.6 miljoen euro extra nodig is voor een ’ontwikkelbudget’,...