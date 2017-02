Stede Broec brengt de ’verborgen’ subsidies in kaart

BOVENKARSPEL - Het college van Stede Broec laat een onafhankelijk extern onderzoek uitvoeren naar verborgen subsidies en geldstromen rond gemeentelijke accommodaties.

Door Tanja Koopen - 27-2-2017, 22:24 (Update 27-2-2017, 22:24)

Het onderzoek, dat geruime tijd in beslag zal nemen, kan van invloed zijn op de subsidie die verenigingen krijgen, maar dat hoeft niet, benadrukt wethouder Ton Schuitemaker. ,,Er kan een verschuiving plaats vinden. We willen vooral duidelijkheid creëren, daar heeft de raad om gevraagd.’’

In veel gevallen is nu in Stede Broec sprake van indirecte subsidies aan verenigingen, die bijvoorbeeld gebruik maken...