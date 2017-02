ALC-spits zit nog vast na arrestatie op voetbalveld Abbekerk

ABBEKERK - De spits van ALC, die zondagmiddag op het voetbalveld in Abbekerk werd gearresteerd wegens mogelijke betrokkenheid bij een straatroof in Hoorn, zit vast. De politie stond vorige week vrijdag al bij de 28-jarige man voor de deur, maar greep mis. ,,De verdachte wist dat hij werd gezocht. Later kregen wij te horen dat hij zondag bij ALC zou zijn, zodat we hem daar konden aanhouden.”

Door Robbert Daalder - 27-2-2017, 21:16 (Update 27-2-2017, 21:25)

De voetballer van de vijfdeklasser uit Abbekerk wordt er van verdacht dat hij op zaterdag...