Woonzorg voorziet alle woningen van rookmelders

HOORN - Woonzorg Nederland gaat al haar woningen voorzien van rookmelders, voor zover zij die nog niet hebben. In deze regio gaat het om 350 woningen in wooncomplexen in Hoorn, Zwaag, Blokker en Enkhuizen. Elke woning krijgt er twee, die worden geplaatst door personeel en vrijwilligers. Het is een service die de bewoners niets kost.

Door Eric Molenaar - 27-2-2017, 17:40 (Update 27-2-2017, 17:40)

Directe aanleiding is volgens bewonersconsulent Simone Onneweer van Woonzorg de brand in seniorenflat De Notenhout in Nijmegen, waarbij in 2015 vier doden en twaalf gewonden vielen. Uit onderzoek bleek dat de meeste van de 71 appartementen daar geen werkende rookmelder hadden.

Op 20 (wooncomplex De Boogerd) en 27 maart (De Luifel) zijn er voor de betrokken bewoners ’rookmelderdagen’, waarbij ze uitleg krijgen van brandweermensen.