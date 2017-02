Renske Leijten in Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - Renske Leijten spreekt morgenavond op de Nationale Zorgfondsavond in Het Vereenigingsgebouw in Bovenkarspel.

Renske Leijten is de nummer twee op de SP-kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen en al jarenlang specialist zorg binnen deze partij.

Eerder zijn Zorgfondsavonden gehouden in Enhuizen en Westwoud. Het invoeren van een Nationaal Zorgfonds – zonder eigen risico – is één van de grote verkiezingsitems voor de Kamerverkiezingen van 15 maart. De SP wil daar deze avond dan ook met een ieder over van gedachten wisselen.

De bijeenkomst in Het Vereenigingsgebouw woensdag om 20 uur is openbaar. De zaal is open vanaf 19.30 uur.