Fundament molens stuk gebeukt

Foto Henk de Weerd Sloopbedrijf Van der Bel uit Aartswoud verwijdert de voetstukken van de oude windmolens.

BERKHOUT - Wind is er in overvloed, maar de molens zijn verdwenen. Zelfs de fundamenten moeten eruit.

Door Coen van de Luytgaarden - 27-2-2017, 17:18 (Update 27-2-2017, 17:18)

De kraan van sloopbedrijf Van der Bel uit Aartswoud maakt er korte metten mee. Bububububu! Bububububu! Als een zwaar kaliber mitrailleur beukt de reusachtige beitel op de betonblokken die zich maar moeilijk gewonnen geven. Uiteindelijk komen er barsten in, brokkelt het af en capituleert ook de stalen bewapening. Wat overblijft, is een berg rotsen en ijzer die wacht op afvoer per container. Zo liggen er...