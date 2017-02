Wethouder neemt deel aan ’30 dagen zonder alcohol’

HOORN - Wethouder Nel Douw van volksgezondheid doet ook dit jaar weer mee met ’IkPas’. Dit is een actie van de GGD waarbij de deelnemers aan maand lang geen alcohol drinken.

Door Van onze verslaggever - 27-2-2017, 17:10 (Update 27-2-2017, 17:10)

De actie is bedoeld om mensen bewust te maken van hun drinkgewoontes, ook wanneer dat ’af en toe een glas’ is. Ook groepsdruk is een factor die er voor zorgt dat het niet altijd gemakkelijk is om ’nee’te zeggen tegen alcohol. Wethouder Douw doet mee om het goede voorbeeld te geven: ,,Kinderen kopiëren het gedrag van volwassenen, ook als dit negatief is. Maar tegelijkertijd zijn zij ook vatbaar voor afspraken die je samen maakt en grenzen die je bespreekt. Daarom roep ik ouders op ook mee te doen met deze actie. Niet alleen om je eigen gedrag te ervaren maar ook als voorbeeld voor anderen.’’

Gewichtsverlies

De actie IkPas wordt door de GGD’s in het hele land gehouden. In de maand maart drinken deelnemers bewust 30 of 40 dagen geen alcohol. Daarmee kunnen ze ervaren wat regelmatig alcohol drinken met je lichaam doet, maar dus ook wat het effect is wanneer er niet meer wordt gedronken. De voordelen daarvan zijn onder meer beter slapen, gewichtsverlies, een fitter gevoel en betere concentratie.

De gemeente Hoorn doet vanuit het programma ’In control of alcohol en drugs’ mee aan de landelijke actie. Aan dit programma doen alle gemeenten in Noord-Holland mee en het heeft als doel jongeren onder de 18 niet te laten beginnen aan alcohol, drugs en roken.