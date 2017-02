Peutertuin start met een VVE-groep in Enkhuizen

ENKHUIZEN - Montessori-peutergroep De Peutertuin in Enkhuizen is gestart met een nieuwe groep, gericht op peuters met een VVE indicatie.

Door Van onze verslaggeefster - 27-2-2017, 16:18 (Update 27-2-2017, 16:18)

VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie en richt zich op kinderen met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand, om hen meer kansen te geven om zich goed te ontwikkelen en met zo min mogelijk achterstand te starten in het basisonderwijs.

Het consultatiebureau geeft aan of peuters door een taal- en/of ontwikkelingsachterstand in aanmerking komen voor een plek in een VVE groep.

De nieuwe VVE-groep draait...