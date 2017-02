Gouden Haring voor Reino van Keulen

ENKHUIZEN - Reino van Keulen ontving maandagmiddag tijdens de Bonte Middag in de Nieuwe Doelen uit handen van Prins Harko de Gouden Haring van carnavalsvereniging de Haringhoppers in Enkhuizen.

Door Tanja Koopen - 27-2-2017, 16:12 (Update 27-2-2017, 16:12)

Reino was als tienjarige al assistente bij de kleutergym van sportvereniging Dindua. Zij heeft veel werk verricht bij deze club, als koffiejuffrouw, bij de bouw van de kantine en tijdens de exploitatie hiervan.

Ook heeft ze diverse bestuursfuncties bekleed bij Dindua, waaronder het beheer van de financiën.

Momenteel is ze zeer actief bij Helpende Handen. Ze is al twaalf jaar een stuwende kracht, als telefoniste, coördinatrice en penningmeester. Daarmee is ze een onmisbare schakel in deze vrijwilligersorganisatie, benadrukte Prins Harko bij de uitreiking van de Gouden Haring.