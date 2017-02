Derde prijs voor verstekeling in optocht Nibbixwoud

Foto Pius X De carnavalswagen van de scoutingleiding van Pius X, rijdend door Wognum.

NIBBIXWOUD/WOGNUM - De leiding van scoutinggroep Pius X in Wognum zorgde zondag voor een verrassing in de carnavalsoptocht van Nibbixwoud. De Wognumse wagen belandde op de terugweg naar de bouwplek in de optocht van Nibbixwoud en viel zelfs in de prijzen.

Door Connie Vertegaal - 27-2-2017, 15:55 (Update 27-2-2017, 15:55)

De leiding van Pius X doet al 44 jaar mee met de optocht van Wognum. Na de parade afgelopen zondag ging het groepje terug naar de bouwplek aan de Oosteinderweg. ,,We moesten omrijden en toen zagen we ineens de optocht van Nibbixwoud. We hebben onze pruiken weer opgezet, de carnavalsmuziek aangedaan en we zijn mooi aangesloten’’, zegt Bas Ooijevaar van Pius X.

Bij de prijsuitreiking in De Dres bleek dat de Wognumse verstekelingen de derde prijs te pakken hadden. ,,Wij zaten toen in café Stam, dus we wisten van niks. We hebben de beker later wel opgehaald.’’ In Wognum werd Pius X slechts vierde. Ooijevaar, lachend: ,,Dat zegt toch wel iets over het niveauverschil tussen Wognum en Nibbixwoud.’’