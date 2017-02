Award Opmeer ’onwijs blij’ met tenten Karsten

Foto Marcel Rob Match gemaakt! V.l.n.r. Robin Lauwers va Karsten Tenten, Rick Groen en Ronald Koenen.

ZWAAG - Karsten Tenten in Zwaag krijgt heel veel vragen, via allerlei wegen, om een gift of andere vorm van sponsoring. ,,Helaas moeten we heel vaak nee zeggen’’, zegt eigenares Marie José Takken. Het budget dat de tentenspecialist jaarlijks beschikbaar heeft voor goede doelen gaat, in natura, bij voorkeur naar verenigingen en scholen in Zwaag of Hoorn. Maar voor de stichting Award Opmeer wilde Takken wel een uitzondering maken.

Door Eric Molenaar - 27-2-2017, 13:25 (Update 27-2-2017, 13:25)

Nadat het contact door de Westfriese Uitdaging was gelegd, mocht bestuurslid Rick Groen...