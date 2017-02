Politie pakt ALC-spits op tijdens warming-up

ANP

ABBEKERK - Een voetballer van ALC Abbekerk is zondagmiddag gearresteerd op het voetbalveld. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een straatroof in de nacht van 17 op 18 februari in de Nieuwstraat in Hoorn.

Twee rechereurs in burger betraden het veld en spraken de aanvaller van ALC aan. Hij werd ter plekke gearresteerd.

