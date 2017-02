ALC-spits tijdens warming-up opgepakt op het voetbalveld

ABBEKERK - De politie heeft zondagmiddag een arrestatie verricht op een wel heel bijzonder moment. Terwijl de voetballers van de eerste teams van ALC en Strandvogels bezig waren aan hun warming-up werd de spits van de thuisclub opgepakt. De 28-jarige man wordt verdacht van betrokkenheid bij een straatroof in de nacht van 17 op 18 februari in de Nieuwstraat in Hoorn.

Door Vincent Schot - 26-2-2017, 19:26 (Update 26-2-2017, 20:24)

Op het moment dat de aanvalsleider van de Abbekerkers met afrondingsoefeningen bezig was, betraden twee rechercheurs in burger het veld. Pas...