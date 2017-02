Bonte carnavalstoet kleurt Zwaag

Foto Eric Molenaar Bekijk Fotoserie

ZWAAG - Terwijl onder én boven de rivieren al vanaf vrijdag carnaval gevierd wordt, barstte deze zondagmiddag in Zwaag het echte feest pas los. Praalwagens, loopgroepen en dweilorkesten kleuren de straten van het mooie dorp. Vrienden en vriendinnen hebben zich op verzoek van Prins Okkie d’n Eurste vrolijk uitgedost voor de bonte stoet en trekken nu richting eindpunt.

Door Ronneke van der Genugten - 26-2-2017, 16:24 (Update 26-2-2017, 16:24)

Zondagavond wordt bekend gemaakt wie zich de grote winnaar van deze 43ste editie mag noemen. Voor de jury is het een flinke klus om deze te bepalen. ,,Ze hebben het ons niet makkelijk gemaakt! De eerste tot en met de derde prijswinnaar hebben we wel, de vraag is alleen nog in welke volgorde”, glimlacht een jurylid geheimzinnig.

Hierbij een impressie van de optocht in Zwaag met foto’s, gemaakt door Eric Molenaar.