West-Friese vandalen in Alkmaar gepakt

ALKMAAR - Vijf mannen van 17 tot en met 24 jaar zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden nadat zij vernielingen hadden gepleegd en over geparkeerde auto’s liepen. Dat gebeurde op het Doelenveld in Alkmaar.

Door Van onze verslaggever - 26-2-2017, 14:20 (Update 26-2-2017, 14:20)

De daders zijn afkomstig uit Hoorn, Berkhout, Oosthuizen en Opmeer. In de auto waarmee ze wilden vluchten werden verdovende middelen gevonden.