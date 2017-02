Justus van Maurik zorgt voor mooie toneelavond

Foto Marcel Rob Toneelspelers van Justus van Maurik tijdens de eerste eenakter in de kleedkamer van een theater.

BOVENKARSPEL - In drie verschillende eenakters nemen de spelers van Justus van Maurik de kijker mee naar een kleedkamer, een park en een huiskamer. Wanneer Justus speelt, ligt de verwachting hoog. Ze lijken te kunnen putten uit een grote voorraad prima spelers.

Door Hugo Miedema - 26-2-2017, 14:06 (Update 26-2-2017, 14:06)

De eerste eenakter, genaamd ’Het script’ van Cocky van Bokhoven, speelt zich af in de kleedkamer van een theater tijdens de première. Anna, een in vergetelheid geraakte actrice, krijgt een nieuwe kans. Haar ex-man Mark regisseert het toneelstuk. Hij is...