Enkhuizer viswijven zorgen voor gezellige avond

ENKHUIZEN - Viswijvenkoor Dulle Griet in Enkhuizen ontstond in 2004. Wat vanaf 2002 door het leven ging als ’Haar op de Dijk’ kreeg toen een nieuwe naam. De geschiedenis van de Zuiderzee en de visserij is een belangrijk onderdeel van de sfeer die de dames verspreiden: ze dragen onder meer schorten en authentieke Volendamse mutsjes om het beeld van zeemansvrouwen en de Zuiderzeevisserij op te roepen.

Door Lisa Voorn - 26-2-2017, 12:45 (Update 26-2-2017, 12:45)

Al 12,5 jaar bestaat Dulle Griet; dat vraagt om een jubileumviering. En die hielden de dames...