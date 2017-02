Veel rare vogels in de lommerd van Aurora

WARDER - Ze bestaat al ruim 140 jaar en nog steeds is toneelvereniging Aurora uit Warder een bloeiende vereniging. Bij de jubileumvoorstellingen dit weekeinde in het dorp stonden maar liefst 23 leden op het toneel. Zes van hen waren jonge debutanten, van wie één, Bart Mol, de zevende generatie uit één familie is bij Aurora.

Door Faralda Houthuijsen - 26-2-2017, 12:43 (Update 26-2-2017, 12:43)

Het jubileumstuk is ’Help, mijn dochter komt!’ van Marita Wevers-Kolbrink. De heer Zoeten heeft een pandjeshuis, waar hij niet alleen minder gefortuneerden geld geeft voor een onderpand,...