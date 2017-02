Vanuit de warme huiskamer genieten van carnavalsoptocht Enkhuizen

Foto Holland Media Combinatie De carnavalsoptocht trekt door de Westerstraat in Enkhuizen.

ENKHUIZEN - Deelnemers aan de carnavalsoptocht in Enkhuizen hebben zich ook dit jaar weer uitgeleefd. De wagens en kleding zijn zichtbaar met aandacht en creativiteit gemaakt. Een kritische verwijzing naar de actuele onderwerpen is er uiteraard ook, zoals het hoort bij een carnavalsoptocht. Gelukkig voor de deelnemers laat het publiek zich zaterdag niet afschrikken door het gure weer en wordt hun noeste arbeid beloond met ruime belangstelling.

Door Pim Soeters - 26-2-2017, 12:18 (Update 26-2-2017, 13:03)

Niet iedereen waagt zich overigens buiten. Zo zitten de bewoners van woonzorgcentrum Westerhof in de Westerstraat binnen in de grote zaal. De stoelen zijn naar het raam gedraaid om zo in een aangenaam klimaat toch te kunnen genieten van de feestelijkheden. Veel bewoners langs de route volgen hun voorbeeld.

Gewapend met koppen thee of koffie, en in sommige gevallen een dekentje, bekijken ze de optocht vanachter het raam. ,,Begrijpelijk’’, zegt Dirk Bakker van carnavalsvereniging De Haringhoppers. ,,Maar ondanks het slechte weer en de vakantieperiode, zijn we dik tevreden over de opkomst. Het was evengoed lekker druk langs de route.’’

De toeschouwers zien hoe de wagen van KDS4CRNVL voorbij komt. De fraai gemaakte wagen ’Griezelen’ wordt begeleid door onder andere heksen en verkondigt een onheilspellende boodschap: ’Enkhuizen wordt een spookstad en KDS4CRNVL is het zat’.

Op de wagen zijn grafzerken gemaakt die onder andere het einde voorspellen van carnavalsvereniging De Haringhoppers (2023), speeltuin Kindervreugde (2028) en de Harddraverijvereniging (2032).

Ook wordt de wereldwijde Pokémonrage aangehaald en ook het lokale nieuws ontbreekt niet met de wagen die het maaien van de grachten in Enkhuizen aan de kaak stelt: ’Tijdig maaien van de gracht, is waar iedereen op wacht’.

Foto: Holland Media Combinatie De winnende wagen van basisschool Pancratius, net voor de optocht.

De jury kiest de tot in details uitgewerkte wagen ’Winterwonderland’ van de Pancratiusschool tot mooiste van dit jaar.

Bij de loopgroepen gaat de Giebelende Giebels er met de eerste prijs vandoor.