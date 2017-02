Groene Kerkje van Frans wint prijs

Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster Eddy Boom (links) feliciteert Frans Groen van het Groene Kerkje in Lambertschaag met de Schipper-Oosterkerkprijs.

HOORN - Het is 23 jaar geleden dat Frans van Diepen als beheerder van het Groene Kerkje in Lambertschaag van het kerkdak viel en overleed. „Hij wilde een paar dakpannen recht leggen”, weet zijn opvolger Frans Groen. Hij nam zaterdag voor het Groene Kerkje in Hoorn de zevende Schipper-Oosterkerkprijs in ontvangst.

Door Cees Beemster - 25-2-2017, 18:04 (Update 25-2-2017, 18:04)

Met de prijs waardeert Stichting Oosterkerk de restauraties om het Groene Kerkje als religieus erfgoed te behouden. Daarmee was die andere Frans decennia lang geleden begonnen. En dus komt de prijs...