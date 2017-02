Carnavalsclub Krotenkokers krijgt koninklijk cadeau

WOGNUM - Prins Theodorus II van de Wognumse carnavalsvereniging De Krotenkokers heeft zaterdag uit handen van burgemeester Frank Streng de koninklijke erepenning uitgereikt gekregen. De huldeblijk komt De Krotenkokers toe omdat de vereniging dit jaar vijftig jaar bestaat.

Door Cees Beemster - 25-2-2017, 12:00 (Update 25-2-2017, 12:00)

De Krotenkokers startten hun vereniging in december 1967. Het vijftig jarig bestaan is geen jubileum in carnavalskringen, waar 55 jaar weer wel als lustrum wordt gezien, maar wel reden voor het bestuur van de vereniging om de koninklijke erepenning aan te vragen. En met...