Fietsers weer veilig over Westfrisiaweg

ZWAAG - Fietsers kunnen weer veilig gebruik maken van de fietsbrug over de Westfrisiaweg tussen Zwaag en Zwaagdijk-West. Wegenbouwers Heijmans heeft de door vandalen vernielde netten aan weerszijden van de brug bij de Oostergouw in Zwaag vervangen door een stevigere afrastering.

Door Cees Beemster - 25-2-2017, 10:54 (Update 25-2-2017, 10:54)

De fietsersbrug werd donderdag uit voorzorg afgesloten omdat het niet verantwoord was tweewielers zonder veilige afrastering over de Westfrisiaweg te laten rijden. Zeker niet omdat de fietsers ook nog eens te maken kregen met een stormachtige wind. Heijmans wist de vernielde netten vrijdag snel te vervangen waardoor de fietsers snel weer over de brug konden. De brug is een tijdelijke overspanning omdat er wordt gewerkt aan de Westfrisiaweg.

Heijmans werkt momenteel ook aan de nieuwe rotonde bij de Florasingel tussen Bovenkarspel en Venhuizen. Die is nog niet helemaal klaar. Door slecht weer lopen de werkzaamheden hier uit. Beloofd wordt dat de rotonde 1 maart 19 uur ’s avonds geheel open kan.