Auto op zijn kop in het water langs A7

Foto: DNP.NU

OUDENDIJK - Door nog onbekende oorzaak is een automobilist zaterdagochtend rond 07.00 uur op zijn kop in het water beland langs snelweg A7 bij Oudendijk.

Daarbij kwam de auto op zijn kop in het water terecht, maar de bestuurder kon bijtijds uit het voertuig komen. Onduidelijk is nog of hij daarbij hulp van anderen kreegn.

De automoblist is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.