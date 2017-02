Nat pak voor inbrekers Lutjebroek

Foto: Archief ANP

LUTJEBROEK - De politie in Lutjebroek heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een politiehelikopter ingezet bij de arrestatie van twee inbrekers.

De twee probeerden rond 2.30 uur in te breken bij een supermarkt aan de Fresialaan. Toen agenten arriveerden, renden de twee mannen weg.

Tijdens de daaropvolgende achtervolging zagen twee agenten hoe de verdachten in de ijskoude sloot nabij de P.J. Jongstraat en de Rozendwarsstraat sprongen.

Vermoedelijk dachten zij dat de politie het water niet in zou gaan, maar dat bleek een misvatting. Ook de agenten sprongen in het water en grepen al snel een 25-jarige inwoner van Lutjebroek in de kraag.

De andere man wist te ontkomen, waarop rond 3.30 uur de politiehelikopter werd ingezet in de zoektocht naar de tweede verdachte.

Deze 21-jarige inwoner van Enkhuizen kon rond 4.00 uur worden aangehouden. Hij bleek de kou niet meer aan te kunnen en gaf zichzelf bibberend over aan de agenten.

Beide mannen werden in nat pak en enigszins onderkoeld overgebracht naar het politiebureau.