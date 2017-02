Verwarde man uit Hoorn die Hoofddorpers aanviel uit verslavingskliniek

HOOFDDORP - De ernstig verwarde man uit Hoorn die maandagavond uit het niets buurtbewoners overviel in de woonwijk Floriande in Hoofddorp heeft ook op de zorgafdeling waar hij die dag verbleef voor grote problemen gezorgd. Dat is nu aan het licht gekomen.

Door Nancy Ubert n.ubert@hollandmediacombinatie.nl - 24-2-2017, 21:38 (Update 24-2-2017, 21:38)

Buurtbewoners en slachtoffers niet geïnformeerd

Floriande bestaat uit wooneilanden. Vanaf de kliniek voor Verslavingszorg stak de 31-jarige man in zware psychische nood het water over. Twee keer belde hij willekeurig bij een huis aan, vroeg naar een fietspomp.

Hij wachtte het antwoord niet af maar begon er op los te beuken. Zijn eerste slachtoffer, een man, werd vreselijk toegetakeld. Zijn tweede doelwit, een vrouw, werd door haar echtgenoot gered. Het verhaal van het getroffen gezin verscheen woensdag in deze krant.

,,Dat is niet alles. De ellende is nog veel groter’’, vertelt een man die anoniem wil blijven.

,,Die gek zat bij ons op de afdeling van de verslavingskliniek van Brijder. Vooraf heeft hij hier een begeleider overmeesterd. Hij heeft zelfs een pasje afgepakt waarmee hij toegang kreeg tot ruimten die voor patiënten verboden zijn. Die kerel was echt totaal van het padje af. Hij riep rare dingen als ’Ik heb levenslang TBS’. Hij was net op de afdeling. Van personeel hoorde ik dat zij niet goed waren voorbereid op de problematiek van deze man. Hij had in die toestand daar nooit opgenomen mogen worden. Het was echt heel eng allemaal. We dachten ook nog dat hij een mes had. Uiteindelijk vluchtte hij. Hij trok de buurt in, begrijpen we nu.’’

In de getroffen wijk is door meerdere bewoners geopperd dat er meer openheid moet zijn op het moment dat een verward persoon de buurt onveilig maakt. Ook omdat op loopafstand instellingen zijn te vinden. Sebastiaan Boon, voorzitter van de wijkraad Floriande denkt hier anders over: ,,Dit is gewoon een heel, heel vervelend incident. Maar ik zie geen reden om bij de gemeente of de politie boos aan de bel te trekken. Gewoonlijk is er nooit overlast vanuit de klinieken.’’

Binnenkort bespreekt de gemeenteraad Haarlemmermeer een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. ,,Maar we zien niet meteen voor ons hoe je een wijk moet waarschuwen dat een persoon met kwalijke bedoelingen in aantocht is’’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ,,Nu was dat in dit geval ook niet mogelijk. De politie was juist op weg naar de instelling maar de man bleek dus al gevlucht.’’

Dankzij heldhaftig optreden van de echtgenoot van het tweede slachtoffer, kon de politie de 31-jarige man uit Hoorn alsnog geboeid afvoeren.

,,Hoe het nu met ons is? Slecht. Vooral met vrouw en kind. Zij hebben die briesende, zwetende, totaal verwarde man recht in het gezicht gekeken. Ze hebben hulp nodig om dat trauma te verwerken, maar we worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het zou ons helpen als ons precies wordt verteld hoe dit had kunnen gebeuren.’’

De zegsvrouw van Brijder is dat niet van plan. ,,Vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens mogen wij geen informatie verstrekken.’’