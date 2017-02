Mishandeld door de Duitsers

Sietse Dirk ’Sas’ Sietses.

Loodgieter Sietse Dirk Sietses, meestal ‘Sas’ genoemd, werd geboren in 1910. In 1940 was hij hoofd van de Nachtveiligheidsdienst. Als nachtwaker mocht hij ’s nachts op straat zijn en kon hij ook verzetswerk uitvoeren.

Sietses hielp onderduikers en regelde via de directeur van het Arbeidsbureau voedselbonnen, stempels en persoonsbewijzen. Ook verspreidde hij het verzetsblad Trouw en anti-Duitse geschriften.

Op 11 oktober 1943 werd hij opgepakt en door de Sicherheitsdienst in Amsterdam 12 uur ondervraagd en mishandeld. Na een verblijf in de gevangenis in...