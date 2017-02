Krant met dikke rouwrand

Jan Lenters.

Jan Lenters werd geboren in 1893 in Emmen. In 1921 werd hij directeur van Drukkerij en Boekhandel de Graaf en zo kwam hij in Enkhuizen terecht.

Zijn eerste ’verzetsdaad’ pleegde hij door op 15 mei 1940 zijn krant ’de Vrije Westfries’ met een dikke rouwrand te laten verschijnen. Daar bleef het niet bij. Honderden onderduikers bracht hij in veiligheid en hij waarschuwde het verzet, in het bijzonder in Andijk, voor een ophanden zijnde razzia. Eind 1943, toen een aantal verzetsstrijders door verraad...