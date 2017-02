Fel verzet tegen ’Artsenkamer’

Jan Reitsma.

Jan Reitsma werd in 1912 geboren in Rotterdam. In 1940 vestigde hij zich als huisarts te Enkhuizen. Zijn eerste daad was zich verzetten tegen aansluiting bij de ’Artsenkamer’, de artsenorganisatie van de bezetter.

’Geen Nederlandsche arts die zichzelf respecteert zal zich vrijwillig aan deze maatregel onderwerpen’, schreef hij in een fel commentaar. Daarnaast was hij onder de schuilnaam Carel betrokken bij de Landelijke Ondergrondse (L.O.) waarvan hij later ook de leider werd.

Na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945 namen burgemeester...