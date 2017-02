Koerierster verloor haar eerste grote liefde

Hinke Selst.

Heenke Antje Selst, roepnaam Hinke, werd in 1923 geboren in Enkhuizen. In 1943 ontmoette ze haar latere verloofde Dirk Wierenga, een Groninger student die in Enkhuizen was ondergedoken en in het verzet zat.

Via hem rolde zij ook in het verzet. Ze werd koerier en verspreidde Trouw en de lokale verzetsblaadjes ’De Klaroen der Bevrijding’ en ’Eendraght maeckt maght’ . Ook smokkelde ze wapens en berichten die vanuit Venhuizen naar Londen verzonden werden.

Eind 1943 werd Dirk gearresteerd. Hij zat een half jaar...