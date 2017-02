Eed om over verzetsverleden te zwijgen

Simon ’Sam’ Keesman.

Simon ’Sam’ Keesman werd geboren in 1921 en was vanaf 1943 actief in het verzet. Hij begon met het drukken en verspreiden van de verzetskrant Trouw.

Verder hielp hij met het vervalsen van identiteitskaarten, het stelen van voedsel en bonnen voor onderduikers en zieken en het plaatsen van onderduikers. ’Verlofgangers’ uit Duitsland werden eerst voorzichtig gepolst door pastoor, dominee of goede buren. Het verzet wist immers niet welke uitwerking het verblijf in Duitsland op de mannen had gehad. Sommigen wilden terug, maar...