Stal voedsel onder neus Duitsers

Adriaan ’Flip’ Fluitman.

Adrianus Jacobus Hiëronimus Fluitman - schuilnaam Flip - rolde in het verzet via zijn vader Hessel, tot 1942 hoofd van de katholieke lagere school en één van de initiatiefnemers van het verzet in Enkhuizen.

Van meet af aan hield hij zich bezig met hulp aan onderduikers. Na het vertrek van Piet Smit, kreeg hij de leiding van de L.O.groep (Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers) in Enkhuizen. Ook was hij medeoprichter van de Knokploeg in West-Friesland. Een actieve groep die veel verzet...