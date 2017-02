’Je stond niet stil bij het gevaar’

Annie Broeksma.

Toen de oorlog begon, raakte Annie Broeksma al snel bij het verzet betrokken. Toen verzetsstrijder Piet Smit eens ziek was bracht zij in zijn plaats een boodschap over naar Schagen.

Al snel leverde ze in het hele land brieven, berichten en microfilms af. Soms met de trein, meestal met de fiets. Als kraamverpleegster had ze een vergunning om ook ’s nachts onderweg te mogen zijn.

Toch waren de risico’s groot, maar ze is wonderwel nooit gepakt. In een interview met Piet de Vries...