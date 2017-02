Drukte ’Klaroen der Bevrijding’

Adriaan ’Arthur’ Groot.

Adriaan Groot, verzetsnaam ’Arthur ’, werd in 1943 op 22-jarige leeftijd betrokken bij het verzet door het drukken van een illegale verzetskrant. Die krant werd later de ’Klaroen der Bevrijding’.

De kranten werden in blanco papier gerold en verspreid aan de hand van een lijstje met schuilnamen. Vanaf april 1944 zat hij ook in de L.O.-groep van Piet Smit. Hij bracht bonkaarten rond, plaatste onderduikers, haalde verlofgangers van de Arbeitseinsatz over onder te duiken, speelde koerier en verspreidde verzetskrantjes. In september 1944...